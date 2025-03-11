Відправили на дно: прикордонники показали роботу по ворожому човну
Київ • УНН
Аеророзвідка виявила моторний човен окупантів, що рухався по річці. Прикордонники завдали точного удару, відправивши плавзасіб та екіпаж на дно.
Прикордонники знищили ворожий човен разом з екіпажем на річці, повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, показавши відео, пише УНН.
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"Прикордонники відправили ворожий човен на дно", - вказали у ДПСУ.
Аеророзвідка Держприкордонслужби виявила моторний човен разом з екіпажем окупантів, які переміщувалися по руслу річки.
Прикордонники завдали вогневе ураження по моторному човну та по живій силі противника.
"Влучний удар – і плавзасіб разом із екіпажем приєднався до підводного флоту", - зазначили у ДПСУ.
Інформація про втрати ворога уточнюється.
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