Відправили на дно: прикордонники показали роботу по ворожому човну

Прикордонники знищили ворожий човен разом з екіпажем на річці, повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, показавши відео, пише УНН.

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"Прикордонники відправили ворожий човен на дно", - вказали у ДПСУ.

Аеророзвідка Держприкордонслужби виявила моторний човен разом з екіпажем окупантів, які переміщувалися по руслу річки.

Прикордонники завдали вогневе ураження по моторному човну та по живій силі противника.

"Влучний удар – і плавзасіб разом із екіпажем приєднався до підводного флоту", - зазначили у ДПСУ.

Інформація про втрати ворога уточнюється.

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