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Отправили на дно: пограничники показали работу по вражеской лодке

Киев • УНН

 • 26466 просмотра

Аэроразведка обнаружила моторную лодку оккупантов, которая двигалась по реке. Пограничники нанесли точный удар, отправив плавсредство и экипаж на дно.

Отправили на дно: пограничники показали работу по вражеской лодке

Пограничники уничтожили вражескую лодку вместе с экипажем на реке, сообщили в Государственной пограничной службе во вторник, показав видео, пишет УНН.

Детали

"Пограничники отправили вражескую лодку на дно", - указали в ГПСУ.

Аэророзведка Государственной пограничной службы выявила моторную лодку вместе с экипажем оккупантов, которые перемещались по руслу реки.

Пограничники нанесли огневое поражение по моторной лодке и по живой силе противника.

"Меткий удар – и плавсредство вместе с экипажем присоединилось к подводному флоту", - отметили в ГПСУ.

Информация о потерях врага уточняется.

ВСУ уничтожили 1300 оккупантов и почти полтысячи единиц техники за сутки: новые потери рф11.03.25, 07:38 • 15392 просмотра

Юлия Шрамко

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