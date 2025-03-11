Отправили на дно: пограничники показали работу по вражеской лодке
Киев • УНН
Аэроразведка обнаружила моторную лодку оккупантов, которая двигалась по реке. Пограничники нанесли точный удар, отправив плавсредство и экипаж на дно.
Пограничники уничтожили вражескую лодку вместе с экипажем на реке, сообщили в Государственной пограничной службе во вторник, показав видео, пишет УНН.
Детали
"Пограничники отправили вражескую лодку на дно", - указали в ГПСУ.
Аэророзведка Государственной пограничной службы выявила моторную лодку вместе с экипажем оккупантов, которые перемещались по руслу реки.
Пограничники нанесли огневое поражение по моторной лодке и по живой силе противника.
"Меткий удар – и плавсредство вместе с экипажем присоединилось к подводному флоту", - отметили в ГПСУ.
Информация о потерях врага уточняется.
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