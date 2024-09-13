Відповідь кремля за курськ виявилася беззмістовною - екскомандувач ЗС США в Афганістані

ЗСУ виявили слабкість російських оборонних систем і скористалися цим вражаюче, - таким чином відбулася курська операція. Своєю чергою російська сторона не знайшла сили для чіткої відповіді, хоча перекидання російських військ до курська відбувається, проте їхня боєздатність під питанням. Про це в інтерв'ю "Голос Америки" повідомив екс-головнокомандувач військами США в Афганістані та Іраку Девід Петреус, передає УНН.

Аналізуючи Курську операцію Збройних Сил України, американський військовий звернув увагу на реакцію та подальші дії кремля.

Відповідь російської сторони просто нікуди не годиться. З якоїсь причини Путін призначив главу ФСБ відповідальним за цю ситуацію, замість того, щоб поставити це завдання перед російськими збройними силами.

Натомість "Українці скористалися цим просто вражаюче!", наголосив екс-головнокомандувач військами США в Афганістані.

Я вважаю, що вони зараз перебувають у режимі з'ясування обстановки, кажучи військовими термінами. Тобто, вони хочуть використовувати ситуацію, що склалася, до тієї міри, до якої це можливо, але не йти на надмірні й невиправдані ризики. Українці повинні поводитися обережно, щоб не потрапити в оточення російських військ