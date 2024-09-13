Відповідь кремля за курськ виявилася беззмістовною - екскомандувач ЗС США в Афганістані
Київ • УНН
Девід Петреус оцінив дії ЗСУ в Курській області як "вражаючі". Він зазначив, що реакція росії неадекватна, а призначення глави ФСБ відповідальним за ситуацію - помилкове.
ЗСУ виявили слабкість російських оборонних систем і скористалися цим вражаюче, - таким чином відбулася курська операція. Своєю чергою російська сторона не знайшла сили для чіткої відповіді, хоча перекидання російських військ до курська відбувається, проте їхня боєздатність під питанням. Про це в інтерв'ю "Голос Америки" повідомив екс-головнокомандувач військами США в Афганістані та Іраку Девід Петреус, передає УНН.
Аналізуючи Курську операцію Збройних Сил України, американський військовий звернув увагу на реакцію та подальші дії кремля.
Відповідь російської сторони просто нікуди не годиться. З якоїсь причини Путін призначив главу ФСБ відповідальним за цю ситуацію, замість того, щоб поставити це завдання перед російськими збройними силами.
Натомість "Українці скористалися цим просто вражаюче!", наголосив екс-головнокомандувач військами США в Афганістані.
Я вважаю, що вони зараз перебувають у режимі з'ясування обстановки, кажучи військовими термінами. Тобто, вони хочуть використовувати ситуацію, що склалася, до тієї міри, до якої це можливо, але не йти на надмірні й невиправдані ризики. Українці повинні поводитися обережно, щоб не потрапити в оточення російських військ
Нагадаємо
Речник Пентагону генерал-майор США Пет Райдер під час брифінгу, що росія почала намагатися провести "якийсь тип контрнаступу" у Курській області – зараз такі дії є "незначними", але США слідкують за ними.
Зеленський про операцію в курській області: "Вона вже успішна"27.08.24, 17:30 • 87413 переглядiв