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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ответ кремля за курск оказался бессодержательным - экс-командующий ВС США в Афганистане

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 07:23  •  35820 просмотра

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Дэвид Петреус оценил действия ВСУ в Курской области как «впечатляющие». Он отметил, что реакция России неадекватна, а назначение главы ФСБ ответственным за ситуацию - ошибочно.

ВСУ обнаружили слабость российских оборонительных систем и воспользовались этим впечатляюще, - таким образом состоялась курская операция. В свою очередь российская сторона не нашла силы для четкого ответа, хотя переброска российских войск в Курск происходит, однако их боеспособность под вопросом. Об этом в интервью «Голос Америки» сообщил экс-главнокомандующий войсками США в Афганистане и Ираке Дэвид Петреус, передает УНН.

Анализируя Курскую операцию Вооруженных Сил Украины, американский военный обратил внимание на реакцию и дальнейшие действия кремля.

Ответ российской стороны просто никуда не годится. По какой-то причине Путин назначил главу ФСБ ответственным за эту ситуацию, вместо того, чтобы поставить эту задачу перед российскими вооруженными силами.

- сказал Дэвид Петреус.

Зато «Украинцы воспользовались этим просто поразительно!», подчеркнул экс-главнокомандующий войсками США в Афганистане.

Я считаю, что они сейчас находятся в режиме выяснения обстановки, говоря военными терминами. То есть, они хотят использовать сложившуюся ситуацию в той мере, в какой это возможно, но не идти на чрезмерные и неоправданные риски. Украинцы должны вести себя осторожно, чтобы не попасть в окружение российских войск

- добавил он.

Напомним,

Представитель Пентагона генерал-майор США Пэт Райдер во время брифинга, что Россия начала пытаться провести «какой-то тип контрнаступления» в Курской области - сейчас такие действия являются «незначительными», но США следят за ними.

Зеленський про операцію в курській області: "Вона вже успішна"27 августа 2024, 14:30 • 87173 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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