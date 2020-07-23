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Відпочинок у час пандемії: продаж турів за кордон зріс на 60%

Київ • УНН

 • 29471 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Українці почали купувати тури за кордон - у "відкриті" країни, продаж турів зріс на 60% від рівня минулого року і продовжує зростати. Про це УНН розповів президент Української асоціації туристичних агенцій України Антон Рудіч.

“Туристи активно купують тури в Турцію та Єгипет та інші “відкриті” країни. Продажі уже вийшли на рівень понад 60% від рівня минулого року, і ця цифра продовжує рости”, - наголосив Рудіч.

Як повідомляв УНН раніше, після встановлення нового порогу щодо активних хворих на 100 тис. населення, до переліку "зелених" країн потрапило 9 держав, серед них Болгарія та Єгипет.

Наразі для українських туристів відкрито вже 39 напрямків.

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