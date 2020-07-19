Після встановлення нових критеріїв до списку "зелених" потрапило 9 країн – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Після встановлення нового порогу щодо активних хворих на 100 тис. населення, до переліку "зелених" країн потрапило 9 держав. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Після того, як було збільшено поріг з 40 на 100 тис. населення активних хворих до 55, до переліку країн "зеленої зони" додалось ще 9 країн. З усіх країн, які додались – це Албанія, Румунія, Болгарія, Сербія, Чехія, Єгипет та інші країни", - сказав Степанов.
З його слів, Міністерством охорони здоров’я відразу, як тільки була опублікована відповідна постанова уряду, все було перераховано і на сайті МОЗ було опубліковано оновлений список.
"Хотів би наголосити, що після збільшення цього порогу наші громадяни, які повертаються з цих країн, не потребують проходження двотижневої самоізоляції", - зазначив міністр.
Як повідомляв УНН, Україна, станом на 18 липня, входить до списку країн "червоної зони" щодо поширення коронавірусу.