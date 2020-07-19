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Після встановлення нових критеріїв до списку "зелених" потрапило 9 країн – МОЗ

Після встановлення нових критеріїв до списку "зелених" потрапило 9 країн – МОЗ

Київ • УНН

 • 30673 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Після встановлення нового порогу щодо активних хворих на 100 тис. населення, до переліку "зелених" країн потрапило 9 держав. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Після того, як було збільшено поріг з 40 на 100 тис. населення активних хворих до 55, до переліку країн "зеленої зони" додалось ще 9 країн. З усіх країн, які додались – це Албанія, Румунія, Болгарія, Сербія, Чехія, Єгипет та інші країни", - сказав Степанов.

З його слів, Міністерством охорони здоров’я відразу, як тільки була опублікована відповідна постанова уряду, все було перераховано і на сайті МОЗ було опубліковано оновлений список.

"Хотів би наголосити, що після збільшення цього порогу наші громадяни, які повертаються з цих країн, не потребують проходження двотижневої самоізоляції", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНН, Україна, станом на 18 липня, входить до списку країн "червоної зони" щодо поширення коронавірусу.

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