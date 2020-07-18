МОЗ: Україна у списку країн "червоної зони" з поширення коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Україна, станом на 18 липня, входить до списку країн "червоної зони" щодо поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, Україна входить до списку країн "червоної зони". Показник захворюваності становить 62,30 на 100 тисяч населення.
Нагадаємо, Кабмін встановив нові критерії для “червоних” країн з поширення COVID-19. Встановлено, що державами із значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більше ніж 55 осіб на 100 тис. населення
Додамо, в Україні на 9 годину 18 липня зафіксовано вже понад 58 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків уже чотири дні поспіль - понад 800.