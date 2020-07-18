МОЗ: Україна у списку країн "червоної зони" з поширення коронавірусу

Так, Україна входить до списку країн "червоної зони". Показник захворюваності становить 62,30 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, Кабмін встановив нові критерії для “червоних” країн з поширення COVID-19. Встановлено, що державами із значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більше ніж 55 осіб на 100 тис. населення

Додамо, в Україні на 9 годину 18 липня зафіксовано вже понад 58 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків уже чотири дні поспіль - понад 800.