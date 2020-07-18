Минздрав: Украина в списке стран "красной зоны" по распространению коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Украина, по состоянию на 18 июля, входит в список стран "красной зоны" по распространению коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, Украина входит в список стран "красной зоны". Показатель заболеваемости составляет 62,30 на 100 тысяч населения.
Напомним, Кабмин установил новые критерии для "красных" стран по распространению COVID-19. Установлено, что государствами с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 55 человек на 100 тыс. населения
Добавим, в Украине на 9:00 18 июля зафиксировано уже более 58 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев уже четыре дня подряд - более 800.