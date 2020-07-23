Отдых во время пандемии: продажа туров за рубеж выросла на 60%

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 4745 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 17067 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104809 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114188 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118897 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 153925 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117723 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143970 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104639 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102891 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Украинцы стали покупать туры за рубеж - в "открытые" страны, продажа туров выросла на 60% от уровня прошлого года и продолжает расти. Об этом УНН рассказал президент Украинской ассоциации туристических агентств Украины Антон Рудич.

"Туристы активно покупают туры в Турцию и Египет и другие "открытые" страны. Продажи уже вышли на уровень более 60% от уровня прошлого года, и эта цифра продолжает расти", - подчеркнул Рудич.

Как сообщал УНН ранее, после установки нового порога по активным больным на 100 тыс. населения, в перечень "зеленых" стран попало 9 государств, в том числе Болгария и Египет.

Сейчас для украинских туристов открыто уже 39 направлений.

Украинские Национальные Новости

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