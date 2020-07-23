Отдых во время пандемии: продажа туров за рубеж выросла на 60%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Украинцы стали покупать туры за рубеж - в "открытые" страны, продажа туров выросла на 60% от уровня прошлого года и продолжает расти. Об этом УНН рассказал президент Украинской ассоциации туристических агентств Украины Антон Рудич.
"Туристы активно покупают туры в Турцию и Египет и другие "открытые" страны. Продажи уже вышли на уровень более 60% от уровня прошлого года, и эта цифра продолжает расти", - подчеркнул Рудич.
Как сообщал УНН ранее, после установки нового порога по активным больным на 100 тыс. населения, в перечень "зеленых" стран попало 9 государств, в том числе Болгария и Египет.
Сейчас для украинских туристов открыто уже 39 направлений.