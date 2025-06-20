Відомого гравця у бейсбол знесло з лави запасних ударом м'яча
Київ • УНН
Пітчера Хантера Бігга госпіталізували після того, як йому в обличчя влучив фол-бол зі швидкістю понад 60 км/год. Гравець залишався при тямі й міг розмовляти під час надання допомоги.
Пітчер команди американської команди "Тампа-Бей Рейс" Хантер Бігг був госпіталізований для обстеження після того, як його вдарили в праву частину обличчя фоловим м'ячем. Гравця поклали на ноші та вивезли з поля на візку.
Передає УНН із посиланням на AFP.
Деталі
Пітчер команди "Тампа-Бей Рейс" Хантер Бігг отримав травму, коли кетчер команди "Балтімор Оріолс" Едлі Рутчман закинув фол-бол у лаву запасних "Рейс" у четвер.
Інцидент стався під час сьомого інінгу, коли кетчер "Оріолз" Едлі Рутчман зробив фол після подачі Коннора Сіболда в бік домашньої лави запасних на боці першої бази на полі "Штайнбреннер" у Тампі, штат Флорида
Доволі жахливий момент, оскільки, як було зафіксовано, удар спричинив швидкість польоту м'яча у 105 миль/год (понад 60 км/год). М'яч влучив у 27-річного пітчера, який вже був у списку травмованих та відновлювався після розтягнення м’язів, коли він спирався на поручні перед лавочкою запасних.
Хантер Бігг не втрачав свідомості, був впевнений у собі та міг розмовляти, поки йому надавали медичну допомогу.
Він показав знак піднятого великого пальця, коли його вивозили з поля на візку.
Коментар
Менеджер і тренер "Тампа-Бей Рейс" Кевін Кеш сказав після гри, що Бігг не втрачав свідомості і був зв'язним і розмовляв, коли йому надавали медичну допомогу.
Звичайно, ви співчуваєте Хантеру та його дружині. Я не можу уявити, через що вони з нею проходили. Страшно для всіх, нікого більше, ніж для них
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