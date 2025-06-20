Известного игрока в бейсбол сбило с запасной скамейки ударом мяча
Киев • УНН
Питчеру Хантеру Биггу потребовалась госпитализация после того, как мяч, отбитый с игры (фол-бол), попал ему в лицо со скоростью более 60 км/ч. Игрок оставался в сознании и мог говорить во время оказания ему помощи.
Питчер американской команды "Тампа-Бэй Рейс" Хантер Бигг был госпитализирован для обследования после того, как его ударили в правую часть лица фолловым мячом. Игрока положили на носилки и вывезли с поля на каталке.
Передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Питчер команды "Тампа-Бэй Рейс" Хантер Бигг получил травму, когда кетчер команды "Балтимор Ориолс" Эдли Рутчман бросил фол-бол в лаву запасных "Рейс" в четверг.
Инцидент произошел во время седьмого иннинга, когда кетчер "Ориолз" Эдли Рутчман сделал фол после подачи Коннора Сиболда в сторону домашней лавы запасных на стороне первой базы на поле "Штайнбреннер" в Тампе, штат Флорида
Довольно ужасный момент, поскольку, как было зафиксировано, удар вызвал скорость полета мяча в 105 миль/ч (более 60 км/ч). Мяч попал в 27-летнего питчера, который уже был в списке травмированных и восстанавливался после растяжения мышц, когда он опирался на поручни перед скамейкой запасных.
Хантер Бигг не терял сознания, был уверен в себе и мог говорить, пока ему оказывали медицинскую помощь.
Он показал знак поднятого большого пальца, когда его вывозили с поля на каталке.
Комментарий
Менеджер и тренер "Тампа-Бэй Рейс" Кевин Кеш сказал после игры, что Бигг не терял сознания и был связным и разговаривал, когда ему оказывали медицинскую помощь.
Конечно, вы сочувствуете Хантеру и его жене. Я не могу представить, через что они с ней проходили. Страшно для всех, ни для кого больше, чем для них
Напомним
Во время финала Лиги наций в Мюнхене болельщик трагически погиб, упав с трибуны. Экстренные службы пытались помочь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
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Эдоардо Бове покинул отделение интенсивной терапии через три дня после потери сознания.