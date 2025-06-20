Известного игрока в бейсбол сбило с запасной скамейки ударом мяча

Питчер американской команды "Тампа-Бэй Рейс" Хантер Бигг был госпитализирован для обследования после того, как его ударили в правую часть лица фолловым мячом. Игрока положили на носилки и вывезли с поля на каталке.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Питчер команды "Тампа-Бэй Рейс" Хантер Бигг получил травму, когда кетчер команды "Балтимор Ориолс" Эдли Рутчман бросил фол-бол в лаву запасных "Рейс" в четверг.

Инцидент произошел во время седьмого иннинга, когда кетчер "Ориолз" Эдли Рутчман сделал фол после подачи Коннора Сиболда в сторону домашней лавы запасных на стороне первой базы на поле "Штайнбреннер" в Тампе, штат Флорида - пишут СМИ.

Довольно ужасный момент, поскольку, как было зафиксировано, удар вызвал скорость полета мяча в 105 миль/ч (более 60 км/ч). Мяч попал в 27-летнего питчера, который уже был в списке травмированных и восстанавливался после растяжения мышц, когда он опирался на поручни перед скамейкой запасных.

Хантер Бигг не терял сознания, был уверен в себе и мог говорить, пока ему оказывали медицинскую помощь.

Он показал знак поднятого большого пальца, когда его вывозили с поля на каталке.

Комментарий

Менеджер и тренер "Тампа-Бэй Рейс" Кевин Кеш сказал после игры, что Бигг не терял сознания и был связным и разговаривал, когда ему оказывали медицинскую помощь.

Конечно, вы сочувствуете Хантеру и его жене. Я не могу представить, через что они с ней проходили. Страшно для всех, ни для кого больше, чем для них

Напомним

Во время финала Лиги наций в Мюнхене болельщик трагически погиб, упав с трибуны. Экстренные службы пытались помочь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

У игрока "Фиорентины" Эдоардо Бове случился эпилептический припадок и остановка сердца во время матча с "Интером". Футболист в настоящее время в сознании и находится под наблюдением врачей.

Эдоардо Бове покинул отделение интенсивной терапии через три дня после потери сознания.