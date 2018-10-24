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Відновлено водопостачання до Торецька

Відновлено водопостачання до Торецька

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Водогін "Горлівка - Торецьк" запущений в роботу. Про це повідомили у прес-службі комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу", передає УНН.

"23 жовтня в 19:10 бригадою Часовоярського регіонального виробничого управління виконані відновлювальні роботи на водоводі "Горлівка - Торецьк", - зазначили на офіційному сайті водопостачальника КП "Компанія "Вода Донбасу".

Наразі міські резервуари наповнені на 50%, після 15 годин заплановано відновити подачу води жителям Торецька.

Як повідомляв УНН, у Донецькій області закінчили ремонт пошкодженої частини  водогону “Горлівка — Торецьк”.

Нагадуємо, що 23 жовтня у Донецькій області автомобіль ремонтників, які виїхали для виконання ремонтних робіт на водогоні “Горлівка — Торецьк” підірвався на вибуховому пристрої. Про це повідомила прес-служба КП “Компанія “Вода Донбасу”.

16 жовтня, внаслідок пориву водогону “Горлівка — Торецьк” діаметром 900 мм в районі м. Горлівка, у так званій сірій зоні, зупинене централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, смт Північний та Південний.

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