Восстановлено водоснабжение в город Торецк

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114212 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122232 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161552 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150542 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139411 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 176678 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118238 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Водопровод "Горловка - Торецк" запущен в работу. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса", передает УНН.

"23 октября в 19:10 бригадой Часовоярского регионального производственного управления выполнены восстановительные работы на водоводе "Горловка - Торецк", - отметили на официальном сайте водопоставщика КП "Компания "Вода Донбасса".

Сейчас городские резервуары наполнены на 50%, после 15 часов запланировано восстановить подачу воды жителям Торецка.

Как сообщал УНН, в Донецкой области закончили ремонт поврежденной части водопровода "Горловка - Торецк".

Напоминаем, что 23 октября в Донецкой области автомобиль ремонтников, которые выехали для выполнения ремонтных работ на водопроводе "Горловка - Торецк" подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщила пресс-служба КП "Компания "Вода Донбасса".

16 октября, в результате порыва водопровода "Горловка - Торецк" диаметром 900 мм в районе г. Горловка, в так называемой серой зоне, остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Железное, г. Северный и Южный.

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