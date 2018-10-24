Восстановлено водоснабжение в город Торецк
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Водопровод "Горловка - Торецк" запущен в работу. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса", передает УНН.
"23 октября в 19:10 бригадой Часовоярского регионального производственного управления выполнены восстановительные работы на водоводе "Горловка - Торецк", - отметили на официальном сайте водопоставщика КП "Компания "Вода Донбасса".
Сейчас городские резервуары наполнены на 50%, после 15 часов запланировано восстановить подачу воды жителям Торецка.
Как сообщал УНН, в Донецкой области закончили ремонт поврежденной части водопровода "Горловка - Торецк".
Напоминаем, что 23 октября в Донецкой области автомобиль ремонтников, которые выехали для выполнения ремонтных работ на водопроводе "Горловка - Торецк" подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщила пресс-служба КП "Компания "Вода Донбасса".
16 октября, в результате порыва водопровода "Горловка - Торецк" диаметром 900 мм в районе г. Горловка, в так называемой серой зоне, остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Железное, г. Северный и Южный.