Відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російську армію: дрони атакували НПЗ в Нижньокамську

Дрони атакували нафтопереробний завод "Танеко", що у Нижньокамську, рф, який відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російську армію. Про це повідомив Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.

"У Татарстані влучання в НПЗ "Танеко". Це вже не перше влучання в цей НПЗ. "Танеко" є одним із найбільших і найсучасніших НПЗ у рф, з потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російську армію. Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність рф вести інтенсивну війну", - повідомив Коваленко.

За його словами, весною 2024 року внаслідок атаки на НПЗ, який знаходиться за 1000 км від фронту, було пошкоджено установку первинної переробки на заводі.

Нагадаємо

РосЗМІ повідомляли, що у російському Нижньокамську після загрози БПЛА евакуювали працівників НПЗ.