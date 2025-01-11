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Відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російську армію: дрони атакували НПЗ в Нижньокамську

Відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російську армію: дрони атакували НПЗ в Нижньокамську

Київ • УНН

 • 32921 перегляди

Дрони атакували НПЗ "Танеко" у Нижньокамську, який забезпечує паливом російську армію. Завод має потужність переробки понад 16 млн тонн нафти на рік та зазнав пошкоджень установки первинної переробки.

Дрони атакували нафтопереробний завод "Танеко", що у Нижньокамську, рф, який відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російську армію. Про це повідомив Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.

"У Татарстані влучання в НПЗ "Танеко". Це вже не перше влучання в цей НПЗ. "Танеко" є одним із найбільших і найсучасніших НПЗ у рф, з потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російську армію. Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність рф вести інтенсивну війну", - повідомив Коваленко.

За його словами, весною 2024 року внаслідок атаки на НПЗ, який знаходиться за 1000 км від фронту, було пошкоджено установку первинної переробки на заводі.

Нагадаємо

РосЗМІ повідомляли, що у російському Нижньокамську після загрози БПЛА евакуювали працівників НПЗ.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України

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