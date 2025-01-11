Играет ключевую роль в обеспечении топливом российскую армию: дроны атаковали НПЗ в Нижнекамске

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Танеко", что в Нижнекамске, рф, который играет ключевую роль в обеспечении топливом российскую армию. Об этом сообщил Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

"В Татарстане попадание в НПЗ "Танеко". Это уже не первое попадание в этот НПЗ. "Танеко" является одним из крупнейших и самых современных НПЗ в РФ, с мощностью переработки более 16 миллионов тонн нефти в год. Завод играет ключевую роль в обеспечении топливом российской армии. Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность рф вести интенсивную войну", - сообщил Коваленко.

По его словам, весной 2024 года в результате атаки на НПЗ, который находится в 1000 км от фронта, была повреждена установка первичной переработки на заводе.

Напомним

РосСМИ сообщали, что в российском Нижнекамске после угрозы БПЛА эвакуировали работников НПЗ.