Відібраний трофей, середній палець та вимкнений гімн: як змінилося ставлення до російських спортсменів через війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Через війну, яку розпочала країна-агресор в Україні, російських спортсменів відсторонили майже від усіх спортивних змагань у світі. Ба більше - всі чемпіонати, які мали проходити в росії з 2022 по 2024 рік, були перенесені до інших країн. Редакція УНН вирішила згадати, яке у світі було ставлення до російських спортсменів після 24 лютого, коли ті ще мали змогу приймати участь у міжнародних змаганнях. А також - як зухвало поводилися самі спортсмени з рф.
Зігували під час перемог
10 квітня у Португалії пройшов перший етап чемпіонату Європи з картингу серед юніорів. Переможцем став російський спортсмен Артем Северухін, який виступає під італійським прапором.
У мережі звернули увагу на жест Северухіна на церемонії нагородження: той двічі постукав себе кулаком у груди і витягнув відкриту долоню вперед — так званий "римський салют", який використовували фашисти та нацисти.
Тоді міжнародну автомобільну федерацію закликали позбавити юніора трофея та дискваліфікувати.
Літера Z
На початку березня на етапі Кубка світу у Катарі російських гімнаст Іван Куляк вийшов на нагородження з літерою Z на своїй формі. Пізніше російських гімнастів усунули від міжнародних стартів через повномасштабне вторгнення росії в Україну, а справою Куляка зайнявся GEF (Фонд гімнастичної етики), який відкрив "дисциплінарку" проти спортсмена. Також у Івана відібрали медаль та позбавили грошової винагороди у розмірі 500 швейцарських франків.
Середній палець
Російський гонщик Микита Мазепін, син олігарха Дмитра Мазепіна, який вже перебуває під санкціями Канади, у травні минулого року потрапив в інцидент під час гонок Формули-1: канадський пілот команди "Астон Мартін" Ленс Стролл показав йому середній палець.
Додамо, що під час тодішнього Гран-прі переміг Льюїс Гемілтон із "Мерседеса", а ось Ленс Стролл фінішував 11-м. Микита Мазепін прибув останнім, а також його оштрафували, бо він блокував суперника.
І це на тлі того, що його батько постійно шантажував команду Формули-1 "Хаас", у якій був його син, погрожуючи позбавити їх фінансування, якщо Микита не почне перемагати. Попри це Мазепін-молодший майже завжди програвав, а після початку війни взагалі вирішив пересісти з боліда на вантажівку, бо з команди "Хаас" його вигнали.
Тиша замість гімну
У 2022 році вперше за останній час росія залишилася без свого представника у Формулі-1, але в юніорській серії досі виступає 21-річний Олександр Смоляр. Незважаючи на жорсткі санкції, росіянина все ж таки допустили до участі у Формулі-3, де він навіть виграв.
Однак коли ж Смоляр піднявся на п'єдестал, замість прапора країни-агресора на екрані з'явилася біла пляма, а замість російського гімну - пролунала тиша.
Журналісти назвали таку перемогу “ганебною”.