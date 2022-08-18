Відібраний трофей, середній палець та вимкнений гімн: як змінилося ставлення до російських спортсменів через війну в Україні

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Через війну, яку розпочала країна-агресор в Україні, російських спортсменів відсторонили майже від усіх спортивних змагань у світі. Ба більше - всі чемпіонати, які мали проходити в росії з 2022 по 2024 рік, були перенесені до інших країн. Редакція УНН вирішила згадати, яке у світі було ставлення до російських спортсменів після 24 лютого, коли ті ще мали змогу приймати участь у міжнародних змаганнях. А також - як зухвало поводилися самі спортсмени з рф.