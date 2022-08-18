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Отобранный трофей, средний палец и выключенный гимн: как изменилось отношение к российским спортсменам из-за войны в Украине

Киев • УНН

 • 498763 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Из-за войны, которую начала страна-агрессор в Украине, российских спортсменов отстранили почти от всех спортивных соревнований в мире. Более того, все чемпионаты, которые должны были проходить в россии с 2022 по 2024 год, были перенесены в другие страны. Редакция УНН решила вспомнить, какое в мире было отношение к российским спортсменам после 24 февраля, когда те еще могли принимать участие в международных соревнованиях. А также - как вызывающе вели себя сами спортсмены из рф.

Отобранный трофей, средний палец и выключенный гимн: как изменилось отношение к российским спортсменам из-за войны в Украине

Зиговали во время побед

10 апреля в Португалии прошел первый этап чемпионата Европы по картингу среди юниоров. Победителем стал российский спортсмен Артем Северухин, выступающий под итальянским флагом.

В сети обратили внимание на жест Северухина на церемонии награждения: тот дважды ударил себя кулаком в грудь и вытянул открытую ладонь вперед — так называемый "римский салют", который использовали фашисты и нацисты.

Тогда международную автомобильную федерацию призвали лишить юниора трофея и дисквалифицировать.

Буква Z

В начале марта на этапе Кубка мира в Катаре российских гимнаст Иван Куляк вышел на награждение с буквой Z на своей форме. Позже российских гимнастов отстранили от международных стартов из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, а делом Куляка занялся GEF (Фонд гимнастической этики), открывший "дисциплинарку" против спортсмена. Также у Ивана отобрали медаль и лишили денежного вознаграждения в размере 500 швейцарских франков.

Средний палец

Российский гонщик Никита Мазепин, сын олигарха Дмитрия Мазепина, уже находящийся под санкциями Канады, в мае прошлого года попал в инцидент во время гонок Формулы-1: канадский пилот команды "Астон Мартин" Лэнс Стролл показал ему средний палец.

Добавим, что во время тогдашнего Гран-при победил Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", а вот Лэнс Стролл финишировал 11-м. Никита Мазепин прибыл последним, а также его оштрафовали, потому что он блокировал соперника.

И это на фоне того, что его отец постоянно шантажировал команду Формулы-1 "Хаас", у которой был его сын, угрожая лишить их финансирования, если Никита не начнет побеждать. Несмотря на это, Мазепин-младший почти всегда проигрывал, а после начала войны вообще решил пересесть с болида на грузовик, потому что из команды "Хаас" его выгнали.

Тишина вместо гимна

В 2022 году впервые за последнее время россия осталась без своего представителя в Формуле-1, но в юниорской серии до сих пор выступает 21-летний Александр Смоляр. Несмотря на жесткие санкции, россиянин все же был допущен к участию в Формуле-3, где он даже выиграл.

Однако когда же Смоляр поднялся на пьедестал, вместо флага страны-агрессора на экране появилось белое пятно, а вместо русского гимна – раздалась тишина.

Журналисты назвали такую ​​победу “стыдной”.

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