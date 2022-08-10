Відбулися перші в історії відносин переговори між президентами України та Гани

Цитата

«Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Республіки Гана Нана Акуфо-Аддо. Говорили про підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в РБ; готовність України й надалі бути гарантом продовольчої безпеки в регіоні. Активно працюємо далі над посиленням взаємодії з Африкою», - написав Зеленський у Twitter.

Додамо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба восени планує відвідати країни Африканського континенту.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що відбулися перші в історії відносин переговори між президентами України та Ботсвани.

Також Зеленський вперше поговорив з президентами Малаві, Гвінеї-Бісау.