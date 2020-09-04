Від початку перемир'я на Донбасі місія ОБСЄ зафіксувала вже понад 900 порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ станом на вечір 2 вересня нарахувала понад 900 порушень всеосяжного перемир'я на Донбасі, оголошеного 27 липня. Про це йдеться на сайті ОБСЄ, передає УНН.
"Після засідання тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - указано в повідомленні.
Зокрема фіксували 152 вибухи, два невизначені боєприпаси, що пролетіли, 13 освітлювальних ракет, а також 741 чергу і постріл.
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Нагадаємо, за словами Романа Безсмертного, "перемир'я" на Донбасі провалено, але цей факт замовчують.
За даними ЗМІ, головним відповідальним за дотриманням "режиму тиші" на Донбасі був визначений головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він неодноразово доповідав Президенту і робив публічні заяви про те, що "перемир'я" нібито дотримується, втрат немає, а обстріли називав "неприцільними", "емоційними", "провокаційними".
Також заявляв, що обстріли з боку окупантів нібито "взагалі можна не враховувати" через їх "одиничність".
Натомість за словами волонтерів, за час "перемир'я" загинуло 2 військових і ще 6 отримали парення. Але всі ці втрати і травми не визнаються бойовими.
Додамо, що військові експерти прогнозують швидку ротацію Хомчака. По-перше, "це людина не з команди Президента", зазначає Олег Жданов. А по-друге, за час його керівництва армією на адресу ЗСУ не стихає шквал конструктивної критики, додає депутат Михайло Бондар.