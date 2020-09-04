С начала перемирия на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала уже более 900 нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ по состоянию на вечер 2 сентября насчитала более 900 нарушений всеобъемлющего перемирия на Донбассе, объявленного 27 июля. Об этом говорится на сайте ОБСЕ, передает УНН.
"После заседания трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - указано в сообщении.
В частности фиксировано 152 взрыва, два неопределенные пролетевшие боеприпаса, 13 осветительных ракет, а также 741 очередь и выстрел.
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Напомним, по словам Романа Бессмертного, "перемирие" на Донбассе провалено, но этот факт замалчивают.
По данным СМИ, главным ответственным по соблюдению "режима тишины" на Донбассе был определен главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он неоднократно докладывал Президенту и делал публичные заявления о том, что "перемирие" якобы придерживается, потерь нет, а обстрелы называл "неприцельными", "эмоциональными", "провокационными".
Также заявлял, что обстрелы со стороны оккупантов якобы "вообще можно не учитывать" из-за их "единичности".
При этом по словам волонтеров, за время "перемирия" погибли 2 военных и еще 6 получили парки. Но все эти потери и травмы не признаются боевыми.
Добавим, что военные эксперты прогнозируют скорую ротацию Хомчака. Во-первых, "это человек не из команды Президента", отмечает Олег Жданов. А во-вторых, за время его руководства армией в адрес ВСУ не утихает шквал конструктивной критики, добавляет депутат Михаил Бондарь.