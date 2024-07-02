Від початку доби на Харківщині відбулося 5 бойових зіткнень, ворог втратив на цьому напрямку вже 30 окупантів - ОТУВ "Харків"
Київ • УНН
З початку доби на Харківщині відбулося 5 бойових зіткнень, ворог втратив на цьому напрямку 30 окупантів, а напередодні - понад 160 осіб.
Від початку цієї доби на Харківщині відбулося вже 5 бойових зіткнень. Втрати ворога за минулу добу на Харківському напрямку склали понад 160 осіб, а вже від ранку окупанти втратили 30 військових. Про це в ефірі телемарафону розповів представник відділу комунікацій ОТУВ "Харків" Віталій Саранцев, передає кореспондент УНН.
Від початку цієї доби відбулося 5 бойових зіткнень. Також ворог продовжує бомбовий терор, завдаючи авіаційних ударів КАБами. Вчора ворогом було скинуто 28 штук в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе та Вовчанські Хутори. Сьогодні було здійснено 2 скиди. Людей росіяни не бережуть, тому втрати ворога за минулу добу склали понад 160 осіб. В середньому противник втрачає на цьому напрямку 100-120 осіб щодоби. Від початку цієї доби втрати ворога сягнути вже близько 30 окупантів
Він додав, що з метою поповнення втрат, окупанти перекидають резерви з інших напрямків.
Наприклад, нещодавно ворог перемістив у Вовчанськ три штурмові групи зі складу 138 окремої мотострілецької бригади, а у районі населеного пункту Глибоке здійснив перегрупування штурмових груп та провів евакуацію санітарних втрат
За його словами, що окупанти 24/7 намагаються штурмувати позиції Сил оборони у Вовчанську.
Ситуація там дуже мінлива, бойові дії проводяться в умовах міської забудови, що ускладнює проведення бойових дій
Нагадаємо
На фронті минулої доби сталося 189 боїв, найбільше - на Покровському та Торецькому напрямках, Сили оборони вразили зокрема дві ворожі станції РЕБ/РЛС та засіб ППО.
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