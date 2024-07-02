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Від початку доби на Харківщині відбулося 5 бойових зіткнень, ворог втратив на цьому напрямку вже 30 окупантів - ОТУВ "Харків"

Київ • УНН

 • 19218 перегляди

З початку доби на Харківщині відбулося 5 бойових зіткнень, ворог втратив на цьому напрямку 30 окупантів, а напередодні - понад 160 осіб.

Від початку доби на Харківщині відбулося 5 бойових зіткнень, ворог втратив на цьому напрямку вже 30 окупантів - ОТУВ "Харків"

Від початку цієї доби на Харківщині відбулося вже 5 бойових зіткнень. Втрати ворога за минулу добу на Харківському напрямку склали понад 160 осіб, а вже від ранку окупанти втратили 30 військових. Про це в ефірі телемарафону розповів представник відділу комунікацій ОТУВ "Харків" Віталій Саранцев, передає кореспондент УНН.

Від початку цієї доби відбулося 5 бойових зіткнень. Також ворог продовжує бомбовий терор, завдаючи авіаційних ударів КАБами. Вчора ворогом було скинуто 28 штук в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе та Вовчанські Хутори. Сьогодні було здійснено 2 скиди. Людей росіяни не бережуть, тому втрати ворога за минулу добу склали понад 160 осіб. В середньому противник втрачає на цьому напрямку 100-120 осіб щодоби. Від початку цієї доби втрати ворога сягнути вже близько 30 окупантів

- сказав Саранцев.

Він додав, що з метою поповнення втрат, окупанти перекидають резерви з інших напрямків.

Наприклад, нещодавно ворог перемістив у Вовчанськ три штурмові групи зі складу 138 окремої мотострілецької бригади, а у районі населеного пункту Глибоке здійснив перегрупування штурмових груп та провів евакуацію санітарних втрат

- додав Саранцев.

За його словами, що окупанти 24/7 намагаються штурмувати позиції Сил оборони у Вовчанську.

Ситуація там дуже мінлива, бойові дії проводяться в умовах міської забудови, що ускладнює проведення бойових дій

- додав представник ОТУВ.

Нагадаємо

На фронті минулої доби сталося 189 боїв, найбільше - на Покровському та Торецькому напрямках, Сили оборони вразили зокрема дві ворожі станції РЕБ/РЛС та засіб ППО.

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Павло Башинський

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