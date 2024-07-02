С начала суток на Харьковщине произошло 5 боевых столкновений, враг потерял на этом направлении уже 30 оккупантов - ОТУВ "Харьков"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

  •  105842 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  105220 просмотра
Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

  •  105350 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  107800 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  108041 просмотра
публикации
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  66549 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  108041 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

  •  131941 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  136083 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  137600 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  105220 просмотра
"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

1 июля 2024, 09:42  •  100393 просмотра
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля 2024, 03:03  •  105277 просмотра
Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

30 июня 2024, 16:16  •  105039 просмотра
30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня 2024, 03:17  •  108303 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

С начала суток на Харьковщине произошло 5 боевых столкновений, враг потерял на этом направлении уже 30 оккупантов - ОТУВ "Харьков"

С начала суток на Харьковщине произошло 5 боевых столкновений, враг потерял на этом направлении уже 30 оккупантов - ОТУВ "Харьков"

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 11:24  •  11860 просмотра

Read in English

С начала суток на Харьковщине произошло 5 боевых столкновений, враг потерял на этом направлении 30 оккупантов, а накануне - более 160 человек.

С начала этих суток на Харьковщине произошло уже 5 боевых столкновений. Потери врага за минувшие сутки на Харьковском направлении составили более 160 человек, а уже с утра оккупанты потеряли 30 военных. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель отдела коммуникаций ОТУВ "Харьков" Виталий Саранцев, передает корреспондент УНН.

С начала этих суток произошло 5 боевых столкновений. Также враг продолжает бомбовый террор, нанося авиационные удары КАБами. Вчера врагом было сброшено 28 штук в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое и Волчанские Хутора. Сегодня было осуществлено 2 сброса. Людей россияне не берегут, поэтому потери врага за минувшие сутки составили более 160 человек. В среднем противник теряет на этом направлении 100-120 человек ежесуточно. С начала этих суток потери врага достичь уже около 30 оккупантов

- сказал Саранцев.

Он добавил, что с целью пополнения потерь, оккупанты перебрасывают резервы с других направлений.

Например, недавно враг переместил в Волчанск три штурмовые группы из состава 138 отдельной мотострелковой бригады, а в районе населенного пункта Глубокое осуществил перегруппировку штурмовых групп и провел эвакуацию санитарных потерь

- добавил Саранцев.

По его словам, что оккупанты 24/7 пытаются штурмовать позиции Сил обороны в Волчанске.

Ситуация там очень изменчива, боевые действия проводятся в условиях городской застройки, что затрудняет проведение боевых действий

- добавил представитель ОТУВ.

Напомним

На фронте за прошедшие сутки произошло 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях, Силы обороны поразили в частности две вражеские станции РЭБ/РЛС и средство ПВО.

Командующий Воздушных сил подтвердил удар по складу боеприпасов в оккупированном Крыму2 июля 2024, 10:51 • 13370 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Эксклюзив
Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов
  •  17043 просмотра

Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов

Эксклюзив
Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди
  •  55610 просмотра

Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди

Эксклюзив
Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города
  •  60236 просмотра

Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города

Эксклюзив
В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт
  •  58999 просмотра

В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт

Эксклюзив
По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"
  •  47487 просмотра

По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"

Эксклюзив
Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине
  •  35308 просмотра

Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине

Эксклюзив
Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города
  •  41087 просмотра

Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города

Эксклюзив
Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
  •  45513 просмотра

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Эксклюзив
Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
  •  35229 просмотра

Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Эксклюзив
В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости
  •  30446 просмотра

В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости

Популярные

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  108041 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  107800 просмотра
Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

  •  105350 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  105220 просмотра
Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

  •  105842 просмотра

Публикации

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  66549 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  108041 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

  •  131941 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  136083 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  137600 просмотра

Война

Правительство выделило почти 2,4 млрд грн из резервного фонда на восстановление дорог

Правительство выделило почти 2,4 млрд грн из резервного фонда на восстановление дорог

  •  3528 просмотра
Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: удалось идентифицировать тело второй погибшей

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: удалось идентифицировать тело второй погибшей

  •  6248 просмотра
Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов

Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов
Эксклюзив

  •  17107 просмотра
7 пострадавших от удара по почтовому отделению в Харькове до сих пор находятся в больнице

7 пострадавших от удара по почтовому отделению в Харькове до сих пор находятся в больнице

  •  10148 просмотра
С начала суток на Харьковщине произошло 5 боевых столкновений, враг потерял на этом направлении уже 30 оккупантов - ОТУВ "Харьков"

С начала суток на Харьковщине произошло 5 боевых столкновений, враг потерял на этом направлении уже 30 оккупантов - ОТУВ "Харьков"

  •  12163 просмотра

политика

Орбан: "Цель моего визита - понять, как мы можем помочь Украине в следующие шесть месяцев"

Орбан: "Цель моего визита - понять, как мы можем помочь Украине в следующие шесть месяцев"

  •  1044 просмотра
Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной - Орбан

Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной - Орбан

  •  6089 просмотра
Первый визит за 12 лет: Зеленский встретился с Орбаном и назвал темы переговоров

Первый визит за 12 лет: Зеленский встретился с Орбаном и назвал темы переговоров

  •  11000 просмотра
Коррупция, языковой вопрос и некомпетентность власти: украинцы назвали причины раскола в обществе

Коррупция, языковой вопрос и некомпетентность власти: украинцы назвали причины раскола в обществе

  •  13872 просмотра
Накопительная пенсионная система не заработает ближайшие 10-15 лет - представитель комитета социальной политики

Накопительная пенсионная система не заработает ближайшие 10-15 лет - представитель комитета социальной политики

  •  18747 просмотра

Война

Правительство выделило почти 2,4 млрд грн из резервного фонда на восстановление дорог

Правительство выделило почти 2,4 млрд грн из резервного фонда на восстановление дорог

  •  3528 просмотра
Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: удалось идентифицировать тело второй погибшей

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: удалось идентифицировать тело второй погибшей

  •  6248 просмотра
Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов

Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов
Эксклюзив

  •  17107 просмотра
7 пострадавших от удара по почтовому отделению в Харькове до сих пор находятся в больнице

7 пострадавших от удара по почтовому отделению в Харькове до сих пор находятся в больнице

  •  10148 просмотра
С начала суток на Харьковщине произошло 5 боевых столкновений, враг потерял на этом направлении уже 30 оккупантов - ОТУВ "Харьков"

С начала суток на Харьковщине произошло 5 боевых столкновений, враг потерял на этом направлении уже 30 оккупантов - ОТУВ "Харьков"

  •  12163 просмотра

политика

Орбан: "Цель моего визита - понять, как мы можем помочь Украине в следующие шесть месяцев"

Орбан: "Цель моего визита - понять, как мы можем помочь Украине в следующие шесть месяцев"

  •  1044 просмотра
Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной - Орбан

Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной - Орбан

  •  6089 просмотра
Первый визит за 12 лет: Зеленский встретился с Орбаном и назвал темы переговоров

Первый визит за 12 лет: Зеленский встретился с Орбаном и назвал темы переговоров

  •  11000 просмотра
Коррупция, языковой вопрос и некомпетентность власти: украинцы назвали причины раскола в обществе

Коррупция, языковой вопрос и некомпетентность власти: украинцы назвали причины раскола в обществе

  •  13872 просмотра
Накопительная пенсионная система не заработает ближайшие 10-15 лет - представитель комитета социальной политики

Накопительная пенсионная система не заработает ближайшие 10-15 лет - представитель комитета социальной политики

  •  18747 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  102340 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  108090 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  123798 просмотра

Экономика

Правительство выделило почти 2,4 млрд грн из резервного фонда на восстановление дорог

Правительство выделило почти 2,4 млрд грн из резервного фонда на восстановление дорог

  •  3528 просмотра
Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной - Орбан

Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной - Орбан

  •  6089 просмотра
Накопительная пенсионная система не заработает ближайшие 10-15 лет - представитель комитета социальной политики

Накопительная пенсионная система не заработает ближайшие 10-15 лет - представитель комитета социальной политики

  •  18747 просмотра
Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

  •  20557 просмотра
Из-за связанных с Mt Gox беспокойством и нестабильностью курса, цена биткоина сейчас на уровне 62 тыс. долларов

Из-за связанных с Mt Gox беспокойством и нестабильностью курса, цена биткоина сейчас на уровне 62 тыс. долларов

  •  17349 просмотра

Киев

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

  •  14004 просмотра
В столице из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков

В столице из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков

  •  14164 просмотра
Умышленное убийство: из-за смерти Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение

Умышленное убийство: из-за смерти Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение

  •  18839 просмотра
В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

  •  24567 просмотра
В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта

В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта

  •  26785 просмотра