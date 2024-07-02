С начала суток на Харьковщине произошло 5 боевых столкновений, враг потерял на этом направлении уже 30 оккупантов - ОТУВ "Харьков"

С начала этих суток на Харьковщине произошло уже 5 боевых столкновений. Потери врага за минувшие сутки на Харьковском направлении составили более 160 человек, а уже с утра оккупанты потеряли 30 военных. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель отдела коммуникаций ОТУВ "Харьков" Виталий Саранцев, передает корреспондент УНН.

С начала этих суток произошло 5 боевых столкновений. Также враг продолжает бомбовый террор, нанося авиационные удары КАБами. Вчера врагом было сброшено 28 штук в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое и Волчанские Хутора. Сегодня было осуществлено 2 сброса. Людей россияне не берегут, поэтому потери врага за минувшие сутки составили более 160 человек. В среднем противник теряет на этом направлении 100-120 человек ежесуточно. С начала этих суток потери врага достичь уже около 30 оккупантов - сказал Саранцев.

Он добавил, что с целью пополнения потерь, оккупанты перебрасывают резервы с других направлений.

Например, недавно враг переместил в Волчанск три штурмовые группы из состава 138 отдельной мотострелковой бригады, а в районе населенного пункта Глубокое осуществил перегруппировку штурмовых групп и провел эвакуацию санитарных потерь - добавил Саранцев.

По его словам, что оккупанты 24/7 пытаются штурмовать позиции Сил обороны в Волчанске.

Ситуация там очень изменчива, боевые действия проводятся в условиях городской застройки, что затрудняет проведение боевых действий - добавил представитель ОТУВ.

Напомним

На фронте за прошедшие сутки произошло 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях, Силы обороны поразили в частности две вражеские станции РЭБ/РЛС и средство ПВО.

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