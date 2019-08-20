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Від початку доби на Донбасі зафіксовано вже два ворожі обстріли

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Від початку доби, станом на 12:00, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму тиші. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу, передає УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, в районі проведення операції зафіксовано дві збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ", - повідомив Гуцуляк.

Під ворожим вогнем вночі перебували захисники Талаківки, де о 01:10 противник відкрив вогонь автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Вдруге бойовики порушили режим тиші сьогодні вранці поблизу Красногорівки, де застосував аналогічну зброю.

Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил утрималися від ведення вогню у відповідь.

"Станом на цю мить ситуація залишається контрольованою українськими підрозділами. Бойових втрат у лавах українських військових з початку цієї доби немає", - проінформував Гуцуляк.

Нагадаємо, 19 серпня бойовики одинадцять разів порушили режим припинення вогню.

Також нагадаємо, що бойовики знову обстріляли приватне акціонерне товариство "Бахмутський аграрний союз".

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