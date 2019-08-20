ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, ворогом застосовано БПЛА з гранатометом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. 19 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці одинадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив десять обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- неподалік Новотроїцького — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- чотири рази поблизу Водяного — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- неподалік Талаківки — з автоматичного гранатомета;
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- поблизу Павлополя — застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25), внаслідок чого 1 військовослужбовець отримав поранення. Також противник здійснив обстріл позицій поблизу Павлополя з автоматичного гранатомета;
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- поблизу Лебединського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- неподалік Опитного — з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
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У свою чергу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил:
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- в районі Світлодарська — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
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Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:
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- неподалік Талаківки — з автоматичного гранатомета.
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