ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, ворогом застосовано БПЛА з гранатометом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. 19 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці одинадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив десять обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • неподалік Новотроїцького — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • чотири рази поблизу Водяного — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Талаківки — з автоматичного гранатомета;
  • поблизу Павлополя — застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25), внаслідок чого 1 військовослужбовець отримав поранення. Також противник здійснив обстріл позицій поблизу Павлополя з автоматичного гранатомета;
  • поблизу Лебединського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Опитного — з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

У свою чергу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил:

  • в районі Світлодарська — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:

  • неподалік Талаківки — з автоматичного гранатомета.

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