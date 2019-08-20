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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 29625 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 58914 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132164 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122693 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126201 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128788 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152985 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 151004 просмотра

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ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, врагом применен БПЛА с гранатометом

ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, врагом применен БПЛА с гранатометом

Киев  •  УНН

 • 7810 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. 19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил десять обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку от Новотроицкого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • четыре раза вблизи Водяного — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Талаковки — из автоматического гранатомета;
  • вблизи Павлополя — применил беспилотный летательный аппарат снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего 1 военнослужащий получил ранения. Также противник совершил обстрел позиций вблизи Павлополь с автоматического гранатомета;
  • вблизи Лебединского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Опытного — с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В свою очередь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

  • в районе Светлодарска — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:

  • неподалеку от Талаковки — из автоматического гранатомета.

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