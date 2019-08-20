ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, врагом применен БПЛА с гранатометом

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил десять обстрелов позиций Объединенных сил:



неподалеку от Новотроицкого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



четыре раза вблизи Водяного — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



неподалеку от Талаковки — из автоматического гранатомета;



вблизи Павлополя — применил беспилотный летательный аппарат снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего 1 военнослужащий получил ранения. Также противник совершил обстрел позиций вблизи Павлополь с автоматического гранатомета;



вблизи Лебединского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



неподалеку от Опытного — с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



В свою очередь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:



в районе Светлодарска — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:



неподалеку от Талаковки — из автоматического гранатомета.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отчет ОБСЕ: боевики продолжают препятствовать работе СММ на Донбассе