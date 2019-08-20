ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, врагом применен БПЛА с гранатометом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. 19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил десять обстрелов позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Новотроицкого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- четыре раза вблизи Водяного — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Талаковки — из автоматического гранатомета;
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- вблизи Павлополя — применил беспилотный летательный аппарат снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего 1 военнослужащий получил ранения. Также противник совершил обстрел позиций вблизи Павлополь с автоматического гранатомета;
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- вблизи Лебединского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Опытного — с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
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В свою очередь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
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- в районе Светлодарска — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
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- неподалеку от Талаковки — из автоматического гранатомета.
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