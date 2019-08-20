С начала суток на Донбассе зафиксировано уже два вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:00, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима тишины. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции зафиксированы две вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил Гуцуляк.
Под вражеским огнем ночью находились защитники Талаковки, где в 01:10 противник открыл огонь автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Второй раз боевики нарушили режим тишины сегодня утром вблизи Красногоровки, где применил аналогичную оружие.
Военнослужащие из состава Объединенных сил воздержались от ведения огня.
"По состоянию на данный момент ситуация остается контролируемой украинскими подразделениями. Боевых потерь в рядах украинских военных с начала этих суток нет", - проинформировал Гуцуляк.
Напомним, 19 августа боевики одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня.
Также напомним, что боевики вновь обстреляли частное акционерное общество "Бахмутский аграрный союз".