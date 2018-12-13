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Від лептоспірозу помер чоловік зі Львівщини

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Львівській області помер чоловік, який був хворий на лептоспіроз. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила завідувачка відділу особливо небезпечних інфекцій Львівського обласного лабораторного центру Ірина Куліш.

Від лептоспірозу помер чоловік зі Львівщини

"45- річний житель села Калинів Самбірського району потрапив до Самбірської лікарні, у дуже важкому стані. Він звернувся до лікарів, через тиждень, як захворів. На другий день, після того, як він потрапив до лікарні, він помер. Лептоспірозом він заразився від гризунів, які мешкали у його домі", – повідомила Куліш.

Нагадаємо, У Кіровоградській області помер місцевий житель із підозрою на лептоспіроз.

Як повідомляв УНН, з початку року в Україні від ускладнень кору померло 15 осіб, з них четверо дорослих та 11 дітей.

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