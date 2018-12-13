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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От лептоспироза умер мужчина из Львовской области

Киев • УНН

 • 15098 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Во Львовской области умер мужчина, который был болен лептоспирозом. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила заведующая отделом особо опасных инфекций Львовского областного лабораторного центра Ирина Кулиш.

От лептоспироза умер мужчина из Львовской области

"45-летний житель села Калинов Самборского района попал в Самборскую больницу, в очень тяжелом состоянии. Он обратился к врачам, через неделю, как заболел. На следующий день, после того, как он попал в больницу, он умер. Лептоспирозом он заразился от грызунов, которые жили в его доме", – сообщила Кулиш.

Напомним, в Кировоградской области умер местный житель с подозрением на лептоспироз.

Как сообщал УНН, с начала года в Украине от осложнений кори умерло 15 человек, из них четверо взрослых и 11 детей.

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