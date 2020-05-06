Від коронавірусної хвороби в Україні одужало 490 медпрацівників - ЦГЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Україні від COVID-19 вже одужало 490 медпрацівників. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я.
"Загалом 2097 пацієнтів вже одужали, з них 490 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться у повідомлення.
Також повідомляється, що внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 316 людей, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Нагадаємо, в Україні вже 13 184 випадки COVID-19, з них 327 - летальні.
Як повідомлялося в УНН, в Україні на коронавірусну хворобу захворіло 905 дітей та 2 551 медик.