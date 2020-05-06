В Україні на коронавірусну хворобу захворіло 905 дітей та 2 551 медик
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Україні з початку пандемії на COVID-19 захворів 2 551 медик та 905 дітей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я.
"Підтверджено 13 184 випадки COVID-19, з них 487 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 905 дітей та 2 551 медика", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на амбулаторному лікуванні 9 304 пацієнти, з них 744 дитини та 2 112 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 3 880 осіб, з них 161 дитина та 439 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 169 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.
Нагадаємо, в Україні вже 13 184 випадки COVID-19, з них 327 - летальні.