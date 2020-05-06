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В Украине на коронавирусную болезнь заболело 905 детей и 2551 медик

Киев • УНН

 • 10842 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболел 2551 медик и 905 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

В Украине на коронавирусную болезнь заболело 905 детей и 2551 медик

"Подтверждено 13184 случаи COVID-19, из них 487 за последние сутки. Болезнь подтверждено у 905 детей и 2551 медика", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на амбулаторном лечении 9304 пациентов, из них 744 ребенка и 2112 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3880 человек, из них 161 ребенок и 439 медиков. Подключения к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 169 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

Напомним, в Украине уже 13184 случаи COVID-19, из них 327 - летальные.

Украинские Национальные Новости

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