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От коронавирусной болезни в Украине выздоровели 490 медработников - ЦОЗ

Киев • УНН

 • 16863 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине от COVID-19 уже выздоровели 490 медработников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

От коронавирусной болезни в Украине выздоровели 490 медработников - ЦОЗ

"В целом 2097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Напомним, в Украине уже 13184 случаи COVID-19, из них 327 - летальные.

Как сообщалось в УНН, в Украине на коронавирусную болезнь заболело 905 детей и 2551 медик.

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