От коронавирусной болезни в Украине выздоровели 490 медработников - ЦОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине от COVID-19 уже выздоровели 490 медработников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.
"В целом 2097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
Напомним, в Украине уже 13184 случаи COVID-19, из них 327 - летальные.
Как сообщалось в УНН, в Украине на коронавирусную болезнь заболело 905 детей и 2551 медик.