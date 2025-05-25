Від +9 на заході до +29 на сході, сильний вітер і дощі: яка погода очікує на українців завтра

$41.500.00
46.930.00
ukenru
П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися
24 травня, 16:10 • 98280 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 10:54 • 89252 перегляди

Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома

24 травня, 08:00 • 124806 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

Ексклюзив
23 травня, 14:43 • 177678 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

23 травня, 14:05 • 128105 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

23 травня, 12:17 • 86052 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

23 травня, 11:54 • 90638 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
23 травня, 11:31 • 71195 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
23 травня, 10:55 • 54911 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

23 травня, 09:52 • 53824 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
81%
746мм
Популярнi новини

У експрем'єра Британії Бориса Джонсона народилась дев'ята дитина

25 травня, 03:12 • 30549 перегляди

День Києва та День Держспецзв’язку: що ще святкують 25 травня

25 травня, 03:30 • 47575 перегляди

Російський обстріл Хмельниччини: четверо загиблих і пʼятеро поранених – ОВА

25 травня, 04:19 • 25277 перегляди

Київщина: вже 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей (фото та відео наслідків атаки рф)

25 травня, 05:38 • 10388 перегляди

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

10:11 • 23202 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 124789 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 177657 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 220097 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 312717 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 393779 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Віталій Кім

Рустем Умєров

Ігор Клименко

Руслан Кравченко

Башар Асад

Актуальні місця

Київ

Київська область

Миколаїв

Сумська область

Херсонська область

Реклама
УНН Lite

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

10:11 • 23793 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 98270 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 32654 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 32141 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 38020 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

Фокс Ньюс

Туполєв Ту-22М

Кх-59

Від +9 на заході до +29 на сході, сильний вітер і дощі: яка погода очікує на українців завтра

Київ • УНН

 • 504 перегляди

26 травня в Україні очікується контрастна погода: від +9°С на заході до +29°С на сході, штормовий вітер у багатьох регіонах. У Києві прогнозують дощі та рвучкий вітер.

Від +9 на заході до +29 на сході, сильний вітер і дощі: яка погода очікує на українців завтра

26 травня в Україні пануватиме справжній метео-коктейль: від прохолодних +9°С на заході до спеки майже +30°С на сході. Очікується штормовий вітер у багатьох регіонах, а киянам радять приготувати парасолі та шарфи. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі

Завтра 26 травня погода в Україні загалом очікується контрастна: від +9 на заході до +29 на сході.

Завтра на заході +9+15 градусів. На півночі +18+22, на Сумщині до +25 градусів. У центральних областях +19+23, на Полтавщині до +25, на Дніпропетровщині до +28. У південній частині +24+28, на Одещині +20+24 градуси. У східних регіонах +26+29 градусів

- повідомила синоптик.

Вона також додала, що подекуди пройдуть дощі. Зокрема волого буде на заході, півночі (окрім Сумщини), у центрі (окрім Полтавщини та Дніпра з районами) та на Одещині. У деяких південних регіонах, в Криму та на сході України, за словами Діденко, переважатиме суха погода.

Що стосується столиці, то там теж дощитиме. Попри комфортну температуру, Діденко радить завтра накинути шалик через рвучкий вітер.

Київ у понеділок знову буде з дощиками та дощами та з помірною температурою повітря до +18, +19 градусів. Південно-східний вітер очікується рвучким, візьміть, окрім парасолі, ще й шалик

- повідомила синоптик.

Загалом штормовий вітер очікується на значній частині території України.

На Лівобережжі України пориви південно-східного вітру можуть бути завтра штормовими, до 15-20 метрів за секунду. Обережно

- додала вона.

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди22.05.25, 10:34 • 94965 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Погода та довкілля
Україна
Київ
Brent
$64.89
Bitcoin
$107,258.60
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,498.14