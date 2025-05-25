Від +9 на заході до +29 на сході, сильний вітер і дощі: яка погода очікує на українців завтра

26 травня в Україні пануватиме справжній метео-коктейль: від прохолодних +9°С на заході до спеки майже +30°С на сході. Очікується штормовий вітер у багатьох регіонах, а киянам радять приготувати парасолі та шарфи. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Завтра 26 травня погода в Україні загалом очікується контрастна: від +9 на заході до +29 на сході.

Завтра на заході +9+15 градусів. На півночі +18+22, на Сумщині до +25 градусів. У центральних областях +19+23, на Полтавщині до +25, на Дніпропетровщині до +28. У південній частині +24+28, на Одещині +20+24 градуси. У східних регіонах +26+29 градусів

Вона також додала, що подекуди пройдуть дощі. Зокрема волого буде на заході, півночі (окрім Сумщини), у центрі (окрім Полтавщини та Дніпра з районами) та на Одещині. У деяких південних регіонах, в Криму та на сході України, за словами Діденко, переважатиме суха погода.

Що стосується столиці, то там теж дощитиме. Попри комфортну температуру, Діденко радить завтра накинути шалик через рвучкий вітер.

Київ у понеділок знову буде з дощиками та дощами та з помірною температурою повітря до +18, +19 градусів. Південно-східний вітер очікується рвучким, візьміть, окрім парасолі, ще й шалик