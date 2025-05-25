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От +9 на западе до +29 на востоке, сильный ветер и дожди: какая погода ожидает украинцев завтра

Киев • УНН

 • 482 просмотра

26 мая в Украине ожидается контрастная погода: от +9°С на западе до +29°С на востоке, штормовой ветер во многих регионах. В Киеве прогнозируют дожди и порывистый ветер.

От +9 на западе до +29 на востоке, сильный ветер и дожди: какая погода ожидает украинцев завтра

26 мая в Украине будет царить настоящий метео-коктейль: от прохладных +9°С на западе до жары почти +30°С на востоке. Ожидается штормовой ветер во многих регионах, а киевлянам советуют приготовить зонтики и шарфы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

Завтра 26 мая погода в Украине в целом ожидается контрастная: от +9 на западе до +29 на востоке.

Завтра на западе +9+15 градусов. На севере +18+22, в Сумской области до +25 градусов. В центральных областях +19+23, в Полтавской области до +25, в Днепропетровской области до +28. В южной части +24+28, в Одесской области +20+24 градуса. В восточных регионах +26+29 градусов

- сообщила синоптик.

Она также добавила, что местами пройдут дожди. В частности, влажно будет на западе, севере (кроме Сумской области), в центре (кроме Полтавской области и Днепра с районами) и в Одесской области. В некоторых южных регионах, в Крыму и на востоке Украины, по словам Диденко, будет преобладать сухая погода.

Что касается столицы, то там тоже будет дождь. Несмотря на комфортную температуру, Диденко советует завтра накинуть шалик из-за порывистого ветра.

Киев в понедельник снова будет с дождями и дождями и с умеренной температурой воздуха до +18, +19 градусов. Юго-восточный ветер ожидается порывистым, возьмите, кроме зонтика, еще и шалик

- сообщила синоптик.

В целом штормовой ветер ожидается на значительной части территории Украины.

На Левобережье Украины порывы юго-восточного ветра могут быть завтра штормовыми, до 15-20 метров в секунду. Осторожно

- добавила она.

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды22.05.25, 10:34 • 94965 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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