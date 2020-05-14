Від 4° до 24° тепла: прогноз погоди на сьогодні

"14 травня вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім більшості південних та східних областей, короткочасні дощі, подекуди з грозами", - повідомили синоптики.

Вітер південний з переходом на північний, 7-12 м/с, у Карпатах, південних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°; вдень 19-24°, на півночі та заході країни, крім Закарпаття та Прикарпатя, 11-16°.

Нагадаємо, за даними метеорологів, у травні і червні погода на більшій частині території північної півкулі буде теплішою, ніж зазвичай.