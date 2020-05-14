От 4° до 24° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине сегодня дожди, местами - грозы, температура воздуха днем - до 24 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"14 мая ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, кратковременные дожди, местами с грозами", - сообщили синоптики.
Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в Карпатах, южных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9°; днем 19-24°, на севере и западе страны, кроме Закарпатья и Прикарпатье, 11-16°.
Напомним, по данным метеорологов, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.