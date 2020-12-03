Від 13° морозу до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. На частині України вранці очікується невеликий мокрий сніг, надалі істотних опадів не очікується. Температура повітря по країні коливатиметься впродовж доби від 13 градусів морозу - у Карпатах - до 9 градусів тепла - на півдні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"У північних та центральних областях найближчої ночі та вранці невеликий мокрий сніг; надалі істотних опадів не очікуємо. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.

Температура вночі 1-6°, в Карпатах 8-13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу на минулих вихідних вже змогли порадіти жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.

Зазначимо, за даними Укргідрометцентру, середня місячна температура у грудні цього року передбачається від 3 морозу до 2° тепла (в Криму до 4° тепла), що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 108-132 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Зазвичай у грудні на більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише на крайньому півдні він встановлюється не кожного року. У грудні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг - тумани та ожеледь.

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