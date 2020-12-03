От 13° мороза до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. На части Украины утром ожидается небольшой мокрый снег, в дальнейшем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха по стране будет колебаться в течение суток от 13 градусов мороза - в Карпатах - до 9 градусов тепла - на юге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В северных и центральных областях ближайшей ночью и утром небольшой мокрый снег, в дальнейшем существенных осадков не ожидаем. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица", - сообщили синоптики.

Температура ночью 1-6°, в Карпатах 8-13° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу в минувшие выходные уже смогли порадоваться жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгород. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в декабре этого года предполагается от 3 мороза до 2° тепла (в Крыму до 4° тепла), что на 1-1,5° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма до 108-132 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Обычно в декабре на большей части территории Украины образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год. В декабре вероятны сильные ветра, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.

Украинские Национальные Новости

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