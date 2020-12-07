Від 11° морозу до 11° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Початок тижня не принесе в Україні істотних опадів, температура повітря сьогодні вдень сягатиме місцями 11 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчі три доби без істотних опадів, лише місцями на півдні країни, 8 грудня і в Карпатах та на Закарпатті невеликий мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь. У північно-східній частині на дорогах подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, сьогодні в Україні, 8-9 грудня у південній частині та західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7 грудня 1-11° морозу, вдень від 3° морозу на сході до 11° тепла у західних областях.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу на позаминулих вихідних вже змогли порадіти жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.

Зазначимо, за даними Укргідрометцентру, середня місячна температура у грудні цього року передбачається від 3 морозу до 2° тепла (в Криму до 4° тепла), що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 108-132 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Зазвичай у грудні на більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише на крайньому півдні він встановлюється не кожного року. У грудні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг - тумани та ожеледь.

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