От 11° мороза до 11° тепла: прогноз погоды на сегодня

"В ближайшие трое суток без существенных осадков, лишь местами на юге страны, 8 декабря и в Карпатах и на Закарпатье небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед. В северо-восточной части на дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, сегодня в Украине, 8-9 декабря в южной части и западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7 декабря 1-11° мороза, днем от 3° мороза на востоке до 11° тепла в западных областях.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу на позапрошлых выходных уже смогли порадоваться жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в декабре этого года предполагается от 3 мороза до 2° тепла (в Крыму до 4° тепла), что на 1-1,5° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма до 108-132 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Обычно в декабре на большей части территории Украины образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год. В декабре вероятны сильные ветра, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.