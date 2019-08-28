Вибухом у будинку в Дрогобичі повністю зруйновано сім квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Вибухом у чотириповерховому житловому будинку у Дрогобичі Львівської області повністю зруйновано 7 квартир. Про це УНН розповіли місцеві чиновники.
Внаслідок вибуху повністю зруйновано другий під’їзд, в якому було 7 житлових квартир.
Також повністю зруйноване приміщення перукарні, яка була розташована у цьому будинку.
Як повідомляв УНН, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
З-під завалів врятували шістьох людей. Є двоє загиблих людей, особу першого загиблого встановлюють, семеро людей постраждали.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.