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6 марта, 19:19 • 126811 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137014 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Взрывом в доме в Дрогобыче полностью разрушено семь квартир

Взрывом в доме в Дрогобыче полностью разрушено семь квартир

Киев  •  УНН

 • 14779 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Взрывом в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче Львовской области полностью разрушено 7 квартир. Об этом УНН рассказали местные чиновники.

В результате взрыва полностью разрушен второй подъезд, в котором было 7 жилых квартир.

Также полностью разрушено помещение парикмахерской, которая была расположена в этом доме.

Как сообщал УНН, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.

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