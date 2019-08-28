Взрывом в доме в Дрогобыче полностью разрушено семь квартир
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Взрывом в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче Львовской области полностью разрушено 7 квартир. Об этом УНН рассказали местные чиновники.
В результате взрыва полностью разрушен второй подъезд, в котором было 7 жилых квартир.
Также полностью разрушено помещение парикмахерской, которая была расположена в этом доме.
Как сообщал УНН, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.