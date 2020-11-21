Вибухівки на столичному "Хрещатику" не знайшли, метро працює у звичайному режимі

“Станцію „Хрещатик“ перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку відчинено для пасажирів.

Метрополітен працює у звичайному режимі!” — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування станції метро Хрещатик. Наразі станція зачинена на вхід та вихід.

Нагадаємо, у Києві двічі за тиждень “мінували” ЦУМ.