Вибухівки на столичному "Хрещатику" не знайшли, метро працює у звичайному режимі

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Київ • УНН

 • 12686 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. На столичній станції метро "Хрещатик" вибухівку не знайшли, передає УНН із посиланням на пресслужбу метрополітену.

“Станцію „Хрещатик“ перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку відчинено для пасажирів.
Метрополітен працює у звичайному режимі!” — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування станції метро Хрещатик. Наразі станція зачинена на вхід та вихід.

Нагадаємо, у Києві двічі за тиждень “мінували” ЦУМ.

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