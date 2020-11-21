Взрывчатки на столичном "Крещатике" не нашли, метро работает в обычном режиме

"Станция "Крещатик" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станцию и пересадку открыто для пассажиров.

Метрополитен работает в обычном режиме!" - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Киеве поступило анонимное сообщение о заминировании станции метро Крещатик. Сейчас станция закрыта на вход и выход.

Напомним, в Киеве дважды за неделю "минировали" ЦУМ.