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Вибухи в Бейруті: режим НС у Лівані продовжено на місяць

Вибухи в Бейруті: режим НС у Лівані продовжено на місяць

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Тимчасовий уряд Лівану оголосив в понеділок, що надзвичайний стан у країні продовжено до 18 вересня. Відповідно до первинного оголошення, надзвичайний стан мав тривати всього два тижні після вибухів у Бейруті і закінчуватися 18 серпня. Про це пише ліванське видання The Daily Star, передет УНН.

Згідно із заявою, рішення було ухвалене генеральним директором кабінету міністрів зі схвалення тимчасового прем'єр-міністра Хасана Діаба і президента.

Однак, як зазначено, експерти з права заявили, що продовження терміну дії НС є "неконституційним" і "зловживанням владою".

"Продовження має отримати схвалення двох третин уряду", - пояснила юрист Legal Agenda. Вона також пояснила, що потім потрібне схвалення парламенту.

Вона додала, що про таке продовження повинно бути оголошено постановою Кабінету міністрів, а не просто "адміністративним оголошенням".

Нагадаємо, увечері 4 серпня у порту міста Бейрута, столиці Лівану, сталися вибухи. Причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалась партія аміачної селітри. Президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну, проте він відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута.

Кількість загиблих після вибуху у столиці Лівану сягнула 220 осіб, з них один — українець.

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