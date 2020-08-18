Взрывы в Бейруте: режим ЧС в Ливане продлен на месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Временное правительство Ливана объявило в понедельник, что чрезвычайное положение в стране продлено до 18 сентября. Согласно первичному объявлению, чрезвычайное положение должно было длиться всего две недели после взрывов в Бейруте и заканчиваться 18 августа. Об этом пишет ливанское издание The Daily Star, передет УНН.
Согласно заявлению, решение было принято генеральным директором кабинета министров с одобрения временного премьер-министра Хасана Диаба и президента.
Однако, как указано, правовые эксперты заявили, что продление срока действия ЧП является "неконституционным" и "злоупотреблением властью".
"Продление должно получить одобрение двух третей правительства", - пояснила юрист Legal Agenda. Она также пояснила, что впоследствии требуется одобрение парламента.
Она добавила, что о таком продлении должно быть объявлено постановлением Кабинета министров, а не просто "административным заявлением".
Напомним, вечером 4 августа в порту города Бейрута, столицы Ливана, произошли взрывы. Причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута.
Количество погибших после взрыва в столице Ливана достигло 220 человек, из них один - украинец.