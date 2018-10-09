Вибухи на складах боєприпасів: на Чернігівщину відправили спецпризначенців з Києва

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У зв'язку з надзвичайною ситуацією з пожежою та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області по тривозі піднятий весь особовий склад обласної поліції, їм на допомогу направлені, зокрема, спецпризначенці з Києва та Київської області, групи швидкого реагування, вибухотехнічна служба. У районі НП виставленні поліцейські пости. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.