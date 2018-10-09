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Вибухи на складах боєприпасів: на Чернігівщину відправили спецпризначенців з Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У зв'язку з надзвичайною ситуацією з пожежою та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області по тривозі піднятий весь особовий склад обласної поліції, їм на допомогу направлені, зокрема, спецпризначенці з Києва та Київської області, групи швидкого реагування, вибухотехнічна служба. У районі НП виставленні поліцейські пости. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.

Для координації роботи поліції на місце виїхав заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Оперативно повідомлені всі відповідні служби та органи місцевої влади.

"По команді керівництва Нацполіції по тривозі піднятий весь особовий склад місцевої поліції. Їм на допомогу направленні поліцейські з прилеглих відділів та відділень поліції, а також спецпризначенні Києва та Київської області, групи швидкого реагування, вибухотехнічна служба та служби", - повідомили у поліції.

На місці надзвичайної ситуації перебуває також керівництво поліції у Чернігівській області. Виставленні відповідні поліцейські пости.

Разом з рятувальниками здійснюється евакуація людей із найближчих до складів населених пунктів та райцентру. Тривають заходи щодо забезпечення безпеки громадян.

Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.

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