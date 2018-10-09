Взрывы на складах боеприпасов: в Черниговскую область отправили спецназовцев из Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В связи с чрезвычайной ситуацией с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области по тревоге поднят весь личный состав областной полиции, им на помощь направлены, в частности, спецназовцы из Киева и Киевской области, группы быстрого реагирования, взрывотехническая служба. В районе ЧП выставлении полицейские посты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ЧП в области.
Для координации работы полиции на место выехал заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.
Оперативно оповещены все соответствующие службы и органы местной власти.
"По команде руководства Нацполиции по тревоге поднят весь личный состав местной полиции. Им на помощь направлены полицейские из близлежащих отделов и отделений полиции, а также спецназе Киева и Киевской области, группы быстрого реагирования, взрывотехническая служба и службы", - сообщили в полиции.
На месте чрезвычайной ситуации находится также руководство полиции в Черниговской области. Выставлеы соответствующие полицейские посты.
Вместе со спасателями проводится эвакуация людей из ближайших к складам населенных пунктов и райцентра. Продолжаются мероприятия по обеспечению безопасности граждан.
Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы около 10 тыс. человек.