Вибухи були у Дніпровському районі Києва - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Вибухи пролунали в Дніпровському районі Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, передає УНН.
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"Вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом", - написав Кличко.
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У Києві стався вибух, про що повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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