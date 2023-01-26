Вибухи були у Дніпровському районі Києва - Кличко

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"Вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом", - написав Кличко.

Раніше

У Києві стався вибух, про що повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Доповнення

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вказав, що є перші збиття ворожих ракет.

ПС ЗСУ очікують понад 30 ворожих ракет.