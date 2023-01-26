Взрывы были в Днепровском районе Киева - Кличко

Цитата

"Взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали позже", - написал Кличко.

Ранее

В Киеве произошел взрыв, о чем сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Дополнение

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг осуществил пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак указал, что есть первые сбития вражеских ракет.

ВС ВСУ ожидают более 30 вражеских ракет.