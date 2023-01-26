Взрывы были в Днепровском районе Киева - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Взрывы прогремели в Днепровском районе Киева. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.
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"Взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали позже", - написал Кличко.
Ранее
В Киеве произошел взрыв, о чем сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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